Роскомнадзор назвал условие запрета игры S.T.A.L.K.E.R. 2 в России

Доступ к игре S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl может быть ограничен только на основании судебного решения, сообщает RT со ссылкой на Роскомнадзор.

Специалисты ведомства рассказали журналистам, что на данный момент решений о запрете игры в Роскомнадзор не поступало.

Решение о запрете шутера на территории РФ примут, если найдут признаки экстремизма, оправдания терроризма или разжигания межнациональной розни.

Между тем, разработчики игры ранее сообщили, что купили и подготовили к отправке 100 машин для ВСУ.