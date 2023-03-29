Роскадастр по Рязанской области рассказал, в виде каких документов предоставляются сведения из ЕГРН

Сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить в виде копии документа, на основании которого они внесены в ЕГРН, а также в виде различных выписок, в которых отражается информация в отношении определенной территории, объекта или правообладателя, при этом формы таких выписок строго установлены нормативного-правовым актом Росреестра.

Сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества. Например, для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривания сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения или оформлении завещания и т.д.

С 2017 года выписка из ЕГРН – единственный документ, подтверждающий право собственности на объект недвижимости.

Сведения из ЕГРН могут предоставляться по запросам любых лиц (общедоступные сведения), или по запросам определенного законодательством круга лиц, например, самим правообладателям, нотариусам, правоохранительным органам, органам власти, конкурсным управляющим и т.д. (сведения ограниченного доступа).

Остановимся подробнее на отдельных видах таких документов.

Документы, которые по своему запросу может получить любое заинтересованное лицо:

• выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости: содержит основные сведения об объекте недвижимости (например, кадастровый номер, адрес, площадь), о праве на него и существующих обременениях и ограничениях, а также о местоположении объекта (план земельного участка, план расположения объекта капитального строительства (ОКС) на земельном участке или план расположения помещения/машино-места на этаже). Данным документом подтверждается осуществление государственного кадастрового учета объекта недвижимости.

• выписка из ЕГРН об объекте недвижимости содержит наиболее полную информацию о характеристиках объекта недвижимости, описание местоположения границ объекта (в том числе координаты характерных точек границ земельного участка или контуров ОКС), информацию о местоположении земельного участка в пределах различных зон и территорий (например, публичного сервитута, территории объекта культурного наследия). Также в документе отражаются сведения о правах, возникших на объект недвижимости, в том числе не зарегистрированных («ранее возникших») в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ, об обременениях и ограничениях прав. В этой выписке указываются сведения о возможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя, о возможности государственной регистрации на основании заявления и документов в форме электронных документов и (или) электронных образов документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью и иные отдельные сведения, внесенные в реестр прав в уведомительном порядке.

• выписка из ЕГРН о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве представляет собой выписку о земельном участке, на котором ведется строительство многоквартирного дома, в документе перечисляются все зарегистрированные договора участия в долевом строительстве (как обременения на участок).

• выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости позволяет узнать сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости, в том числе на определенную дату.

• кадастровый план территории – содержит информацию о различных объектах, внесенных в ЕГРН, (земельных участках, ОКС, объектов реестра границ, например, населенных пунктов, территориальных зон, зон охраны) и их местоположении в пределах определенной территории, такой как кадастровый квартал. Документ наиболее востребован при проведении кадастровых работ.

Также к общедоступным относятся: выписки о переходе прав на объект недвижимости (содержит историю владения объектом), выписка о границе между субъектами Российской Федерации, границе муниципального образования и границе населенного пункта, выписка из ЕГРН о зоне с особыми условиями использования территории, территориальной зоне и иных объектах реестра границ (содержит основную информацию об объектах реестра границ ЕГРН, например, вид объекта, его наименование, местоположение, документ, на основании которого сведения о таком объекте внесены в ЕГРН)).

Документы, которые может получить только ограниченный круг лиц:

• выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости: содержит сведения о наличии прав на недвижимость определенного лица по состоянию на определенную дату. Зачастую такие выписки запрашиваются нотариусами при оформлении наследства, конкурсными управляющими в целях выявления имущества должника.

• выписка из ЕГРН о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным: запрашивается для подтверждения дееспособности участника сделки. Нередко требуется для предоставления в суд или нотариусу.

• выписка о содержании правоустанавливающих документов отражает информацию о содержании документа, на основании которого возникло право, в основном запрашивается нотариусами.

К документам ограниченного доступа также относятся выписки из ЕГРН об установленных в пользу отдельного лица ограничениях прав и (или) обременениях объекта недвижимости, справки о лицах, получивших сведения об объекте недвижимости, выписки из ЕГРН о дате получения органом регистрации прав заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов, а также копии документов, на основании которых сведения об объекте недвижимости внесены в ЕГРН.

При этом стоит помнить, что даже в случае, если выписку из ЕГРН может получить любое лицо, отдельные данные в указанном документе могут быть закрыты для распространения третьим лицам (такие, как фамилия, имя, отчество и дата рождения правообладателя).