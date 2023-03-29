Роскадастр по Рязанской области напоминает о действующих ограничениях получения сведений из ЕГРН о правообладателе объекта недвижимости

Получить информацию о фамилии, имени, отчестве собственника земельного участка, дома или квартиры может только ограниченный круг лиц.

Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), урегулировано положениями статей 62, 63 Федерального закона № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (Закон о регистрации).

С 1 марта изменился привычный порядок выдачи выписок из ЕГРН. Ранее сведения в ЕГРН о правообладателе объекта недвижимости были открытыми. Любой мог заказать выписку из реестра и посмотреть, кому принадлежит конкретный объект недвижимости. Теперь же сведения о фамилии, имени, отчестве и дате рождения правообладателя в выписке из ЕГРН неограниченному кругу лиц будут доступны только при условии, если правообладатель недвижимости открыл информацию на основании специального заявления о возможности предоставления третьим лицам своих персональных данных.

«Перечень лиц, которые независимо от наличия в ЕГРН записи о возможности предоставления третьим лицам персональных данных правообладателя будут видеть информацию о собственнике, приведен в ст. 36.3, 62 Закона о регистрации и является исчерпывающим», — отмечает и.о. начальника отдела подготовки сведений Роскадастра по Рязанской области Наталья Горохова.

К таким лицам, к примеру, относятся:

• Сам правообладатель, физические и юридические лица, имеющие доверенность от правообладателя или его законного представителя;

• Лица, которые наряду с указанным гражданином владеют недвижимым имуществом на праве общей собственности;

• Супруг собственника;

• Лица, являющиеся правообладателями смежного земельного участка;

• Собственник земельного участка в отношении гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости, расположенного на таком земельном участке – и наоборот;

• Cоарендаторы по договору аренды со множественностью лиц на стороне арендатора;

• Арендатор или наниматель в отношении гражданина, являющегося арендодателем или нанимателем – и наоборот;

• Лица, в пользу которых установлено обременение недвижимости или сервитут;

• Залогодержатели;

• Наследники объекта недвижимости по завещанию или по закону;

• Арбитражные управляющие – при банкротстве собственника;

• Кадастровым инженерам – при проведении кадастровых работ;

• Судам, правоохранительным органам, судебным приставам-исполнителям, органам прокуратуры и иным должностным лицам.

Также с 1 марта 2023 года при представлении запроса представителем заявителя, действующим на основании доверенности, к такому запросу прилагается нотариально удостоверенная доверенность, выданная правообладателем или его законным представителем.

Напоминаем, целью данных изменений является обеспечение дополнительной защиты персональных данных граждан.