Роскачество выявило контрафактную печень трески

Роскачество исследовало 14 торговых марок (ТМ) консервированной печени трески, цена которой равна или ниже себестоимости. Цель исследования — выяснить, на чем основана цена продукции и не заменяют ли производители печень трески более дешевым продуктом, говорится в пресс-релизе организации.

Почти все консервы произведены на территории России: 5 ТМ — в Мурманской области, 3 ТМ — в Москве, 2 ТМ — во Владимирской области, по одной ТМ — в Санкт-Петербурге, Московской области и в Беларуси. Еще одна торговая марка, согласно маркировке, произведена Камчатской области, которая давно упразднена.

На маркировке торговых марок «Акватория», «Беринг», «Вкусные консервы», «Капитан морей», «ЛюбКонсерв», «Мурман Рыба», Fish House, Polinet была указана печень трески атлантической. На маркировке торговых марок «Дикий вылов», «КитБай», «О’Кей», «Спецзаказ», «Устькамчатрыба», «Хозяин Балтики» биологический вид не указан, что является нарушением требований Технических регламентов. Также стоит отметить, что производитель одной из торговых марок указал на маркировке, что консервы изготовлены по ГОСТ 13272-80, однако этот ГОСТ не действует с 2011 года. Все остальные производители указали актуальный ГОСТ или собственные нормативные документы.

Результаты исследования

В консервах ТМ Polinet указана печень атлантической трески, однако по факту в банке оказалась печень тихоокеанской трески. Хотя по содержанию полезных веществ они не отличаются, сам факт подмены является нарушением и введением потребителя в заблуждение.

В продукции ТМ «Вкусные консервы», «Дикий вылов», «Любконсерв», «О’кей», «Спецзаказ» эксперты выявили несвойственные для печени трески органолептические показатели и подозрительную зернистую структуру. Это может свидетельствовать о подмене печени трески молоками. Основываясь на результатах исследования органолептических показателей, эксперты выявили признаки частичной замены печени трески молоками в продукции ТМ «Капитан морей», «КитБай».

Кроме возможной подмены печени рыбы на молоки эксперты обнаружили фальсификацию. Производители ТМ «Акватория», «Беринг», «Мурман-рыба», «Устькамчатрыба» указали на маркировке печень трески, однако в действительности в банке лежала печень минтая.

Стоит отметить, что производители торговых марок «Акватория» и «Устькамчатрыба» сообщили, что образцы продукции, закупленные для исследования, являются контрафактом, продаются под их торговыми марками, однако не являются продукцией данных производителей.

Органолептические показатели. По запаху несоответствий нет. Внешний вид консервов ТМ «Любконсерв» не соответствует ГОСТ — на некоторых кусочках есть белый крупинчатый налет, который может говорить о нарушении технологического процесса производства консервов или неправильных условиях хранения. Цвет выделившегося жира в консервах ТМ «О’Кей», «КитБай», «Любконсерв», «Хозяин балтики», Fish House не соответствует ГОСТ. У последней торговой марки также отмечено несоответствие по цвету печени.

Контрафакт

Производители торговых марок «Акватория» и «Устькамчатрыба» сообщили, что образцы продукции, закупленные для исследования, являются контрафактом, продаются под их торговыми марками, однако не являются продукцией данных производителей. Производитель ТМ «Устькамчатрыба» заявил, что делает консервы только из лосося, также на сайте есть отдельный раздел о контрафакте.

По факту выявленных нарушений, Роскачество направило информацию о закупленной на Ozon.ru продукции «Уськамчарыба» в Роспотребнадзор (ЦА), в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю (по месту регистрации производителя), а также в Россельхознадзор для рассмотрения и принятия установленных законодательством мер.

Согласно данным, представленным Россельхознадзором, в отношении ООО «Устькамчатрыба» в компоненте ФГИС «ВетИС» «Меркурий» за период с начала 2023 года по настоящее время у данного изготовителя отсутствуют производственные сертификаты на продукцию «Печень трески натуральная».

Управление Роспотребнадзора по Камчатскому краю сообщило, что фактически ООО «Устькамчатрыба» не осуществляет изготовление и реализацию рыбных консервов «Печень трески натуральная». Кроме того, на территории Камчатского края населенного пункта с наименованием «Усть-Камчатский», сведения о котором содержатся на маркировке товара в части указания адреса производства, не существует. Таким образом, Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю сделан вывод о том, что установленные факты свидетельствует о фальсификации указанной продукции неустановленными производителями. Информация о выявлении в обороте фальсифицированной рыбной продукции направлена Управлением Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Управление МВД России по Камчатскому краю.

Следует отметить, что продавец товара ИП Гурин А.О. фактически осуществляет вид деятельности — «розничная продажа товаров, в том числе на маркетплейсах», сведения о котором отсутствуют в ЕГРИП. В связи с чем Роскачество направило письмо в налоговый орган по месту регистрации ИП Гурина А.О. для использования информации при проведении мероприятий налогового контроля.

Кроме того, аналогичные сведения по факту наличия в обороте фальсифицированной продукции направлены в ГУ МВД России по г. Москве и в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по г. Москве для принятия мер в отношении ИП Гурина А.О. ГУ МВД проинформировало Роскачество о принятии в работу направленных материалов в отношении ИП и заверили, что будут сообщать дополнительно о результатах рассмотрения и принятых мерах.

Реакция производителей и торговых сетей

ТМ «Хозяин балтики», «Дикий вылов» и «Вкусные консервы» сообщили о корректировке маркировки. ТМ «Любконсерв» (производства Беларусь) сообщила, что ГУ «Любанский районный центр гигиены и эпидемиологии» приняло все необходимые меры по изъятию из обращения и прекращению реализации в торговых точках рыбных консервов «печень трески» не соответствующих требованиям ГОСТ. ТМ Polinet приняла дополнительные меры по недопущению повторных несоответствий. Ответственным сотрудникам вынесен выговор.

Торговая сеть «О’кей» по СТМ «О’кей» прекратила работу с поставщиком и вывела из ассортимента данную продукцию. Яндекс.Маркет и Озон скрыли товары с продажи.

Fix Price сняли продукцию с продажи в сети.