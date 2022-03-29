Роскачество рассказало, кому нужна система Union Pay

Роскачество поясняет, зачем нужна карта Union Pay и действительно ли она способна заменить Visa и MasterCard.

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После ухода Visa и MasterCard из России пользователи начали искать им замену. В качестве альтернативы была предложена китайская платежная система Union Pay. Но решает ли она возникшие проблемы и кому она действительно может быть нужна?

Что такое Union Pay?

Это платежная система, которая была разработана в Китае и получила распространение в более чем 180 странах. Она активно развивается и присутствовала в России еще до санкций, однако особой популярностью не пользовалась, хотя несколько российских банков выпускало карты Union Pay.

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Что такое кобэйджинговая карта «МИР»-Union Pay?

Это карта, которая совмещает две платежные системы и обслуживается в инфраструктурах обоих партнеров. В России, таким образом, будет использоваться «МИР», а за границей – Union Pay.

Можно ли картой Union Pay расплачиваться за границей?

Платежная система предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 180 странах мира. Такие карты подходят в первую очередь туристам: оплата по ним проходит в терминалах, расположенных в популярных туристических местах и в крупных торговых центрах. Кроме того, карты Union Pay дают возможность снятия наличных в банкоматах за границей, но эту опцию нужно уточнять на сайтах банков соответствующих стран или на сайте Union Pay.

Можно ли картой Union Pay платить онлайн?

Union Pay можно использовать для онлайн-покупок в зарубежных магазинах, но необходимо проверять поддержку платежной системы в каждом конкретном интернет-магазине.Пока этими картами нельзя платить за подписки стриминговых сервисов и привязать к Apple Pay и Google Pay. Карты Union Pay можно подключить к сервису Huawei Pay, скачать данное приложение можно в фирменном магазине AppGallery.

Оформление Union Pay будет бесплатным?

Стоимость оформления карт Union Pay российскими банками варьируется в диапазоне от 7,5 до 15 тыс. рублей, а выбор банков, готовых оперативно выпустить карту, ограничен. Так, в Россельхозбанке комиссия за выпуск бессрочной карты составляет 7,5 тыс. руб. — за карту Instant Issue (моментальная) и 9,5 тыс. руб. — за именную Classic, а также кобейджинговую «Мир» — UnionPay, комиссия за обслуживание не взимается. В Газпромбанке комиссия за выпуск составляет 15 тыс. рублей, а в банке «Санкт-Петербург» стоимость выпуска карты сейчас составляет 10 тыс. рублей, а обслуживания — 5 тыс. рублей в год.

Пока что банков, выпускающих такие карты, немного, некоторые из них из-за повышенного спроса вообще заморозили выпуск карт Union Pay. Некоторые предлагают виртуальные карты. Некоторые крупные банки (Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие) пока что анонсировали выпуск кобейджинговых карт «МИР»-UnionPay, но не называют точных сроков. При этом в Россельхозбанке, Газпромбанке, «Зенит», Почта-банке, Примсоцбанке и других кобейджинговые карты можно получить уже сейчас.

Нужно ли поторопиться с оформлением Union Pay?

Выпуск банковских карт платёжной системы UnionPay сейчас рекомендован для людей, которые планируют поездки за рубеж. На территории России можно по-прежнему использовать карту любой другой платёжной системы (кроме American Express). Если карта станет массовой, а к Union Pay подключится большее количество магазинов и сервисов, а сам выпуск карты станет бесплатным, то она может стать еще более популярным инструментом оплаты как онлайн, так и оффлайн.

«Россельхозбанк работает с китайской платежной системой UnionPay International с 2016 года. Банк стал первой российской финансово-кредитной организацией, выпустившей кобейджинговую карту «Мир»-UnionPay, и с тех пор является лидером рынка РФ по выпуску таких карт. С начала 2022 года РСХБ выпустил более 50 тысяч карт UnionPay и «Мир»-UnionPay, большая часть из них пришлась на первые недели марта. Основной интерес к картам UnionPay проявляют клиенты, планирующие поездки за рубеж. Россельхозбанк предлагает наиболее выгодные на рынке условия бессрочного выпуска карт платежной системы UnionPay», — отметили в Россельхозбанке.