Центр цифровой экспертизы Роскачества зафиксировал новую мошенническую схему, связанную с оформлением микрозаймов на имя ничего не подозревающих граждан. От неё могут пострадать и жители Рязани. Пострадавшие обратились в Роскачество после того, как получили уведомления о выданных на них кредитах, которые не оформляли.

Как рассказали специалисты, мошенники звонят жертве под видом курьеров известных маркетплейсов. Они сообщают, что посылка готова к доставке, но для её получения нужно назвать код из SMS. На самом деле код используется для подтверждения заявки на микрозайм в одной из МФО.

После получения кода злоумышленники сразу оформляют займ и тратят деньги на покупку крупных партий техники или других товаров. Таким способом им удаётся обналичить кредит без участия пострадавшего.

По словам руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергея Кузьменко, подобные атаки осуществляются не одиночками, а целыми преступными сетями. Кто-то взламывает базы данных магазинов или МФО, кто-то занимается оформлением займов, а кто-то перепродаёт полученные товары.

«Когда вы видите на онлайн-барахолках новый смартфон или технику по подозрительно низкой цене — стоит задуматься. Велика вероятность, что это краденое. Мы сталкиваемся с масштабной схемой, где каждое звено отлажено и работает на обогащение преступников», — пояснил эксперт.

Как отмечают специалисты, после кражи денег история не заканчивается. Контактные данные жертвы могут быть перепроданы другим микрофинансовым организациям. В результате — постоянные звонки, навязчивые SMS и новые попытки втянуть человека в мошенническую схему.

Сейчас источник утечки данных не установлен. Роскачество советует:

Никогда не сообщать коды из SMS посторонним, даже если звонящий представляется курьером или сотрудником банка;

Проверять оформление микрозаймов через портал «Госуслуги» или бюро кредитных историй;

В случае подозрений немедленно обращаться в полицию.