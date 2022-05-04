Роскачество объяснило, что произойдёт, если GPS отключат в России?

В конце марта Дмитрий Рогозин, глава Роскосмоса, высказал опасения о возможном перекрытии Западом системы навигации GPS для россиян. Могут ли оказаться бесполезными карты в смартфонах и навигаторах? Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества считают, что мы сможем жить и без американских спутников.

- Реклама -

Ограничить GPS для одной страны нельзя, и вот почему. Устройства навигации ориентируются на сигналы спутников. Когда спутник пролетает над какой-то местностью, он распускает сигнал “широким веером”. Выключить гражданский сигнал над Россией означало бы лишить GPS и соседей из Восточной Европы.

Свободно транслируемые сигналы со спутников считывает не приложение, а чип внутри телефона. Приложение просто декодирует данные и выводит результат на экран.

Разработка американских ученых — не единственная альтернатива. В России есть спутниковая система — ГЛОНАСС, в Европе — «Галилео», в Китае — BeiDou. Поэтому отключать GPS — неразумно. Современные телефоны, как правило, ориентированы на две спутниковые системы. Вы можете посмотреть в инструкции, с какой работает ваш телефон. Также это можно проверить на сайтах типа Gsmarena.

- Реклама -

Может ли отключение отразиться на GPS в смартфонах?

Пользоваться другими системами навигации людям запретить никто не может. Поэтому навигаторы, планшеты и смартфоны продолжат прием сигналов и ориентацию на местности в обычном режиме.

Сергей Бодров, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: «Угроза отключения России от GPS представляется маловероятной, хотя возможны попытки искажать сигнал. Так, глава Росавиации в конце апреля уже порекомендовал авиакомпаниям тестировать полеты без GPS. Однако потухшие экраны компьютеров, прерывание сотовой связи и глюки в навигаторах больше представляются частью какого-то фантастического сценария, ведь помимо 30 американских спутников (GPS) над Землей летают еще и 25 российских (ГЛОНАСС). Сигнал с одного сателлита покрывает область диаметром 10 тысяч километров. Чисто технически отключить одну страну от всеобщей системы навигации невозможно».