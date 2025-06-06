Росгвардия показала видео ликвидации готовившего теракт с БПЛА в Рязанской области

Росгвардия опубликовала видео с мужчиной, который пытался атаковать дронами военный объект в Рязанской области. Теракт удалось сорвать, злоумышленник нейтрализован на месте при попытке оказать сопротивление силовикам.

На ролике, который растиражировало ведомство, видна фигура человека в тёмном балахоне, который что-то собирает в поле. Затем следуют кадры погони за злоумышленником.

По сообщению ведомства, при себе у злоумышленника нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами. На место выехали взрывотехники, они обезвредили два подготовленных к запуску беспилотника. В качестве боевых частей в них были использованы гранаты РКГ-3. Устройство дронов позволяло управлять ими дистанционно.