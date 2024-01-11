Четверг, 11 января, 2024
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Росгвардейцы в Рязани разыскали потерявшегося семилетнего мальчика

7info
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Сотрудники вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Рязанской области разыскали семилетнего мальчика, который потерялся во время прогулки.

Правоохранителям поступило сообщение от женщины: ее семилетний сын потерялся во время прогулки около дома на улице Интернациональной.

Приметы передали патрулям, один из них оперативно обнаружил мальчика без сопровождения взрослых. Ребёнка передали матери.

Женщина поблагодарила сотрудников ведомства за оперативно оказанную помощь. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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