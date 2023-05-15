Росгвардейцы обезвредили боеприпас времён ВОВ в Рязанском районе

Житель села Дубровичи нашёл боеприпас времён Великой Отечественной войны. Снаряд обезвредили сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Вятич» Управления Росгвардии по Рязанской области. Подробности сообщили в пресс-службе управления.

Взрывотехники осмотрели обнаруженный предмет и установили, что это 105-миллиметровый артиллерийский снаряд времён ВОВ со следами сильной коррозии и ржавчины на корпусе. Соблюдая меры безопасности, сотрудники ОМОН вывезли снаряд на полигон и уничтожили.

В региональном Управлении Росгвардии напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов нельзя их трогать и передвигать. Нужно сразу обращаться в экстренные службы.