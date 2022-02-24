Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов

Из-за осложнения ситуации на Украине до 03.45 по московскому времени 2 марта введены ограничения на работу ряда аэропортов юга России, сообщила пресс-служба Росавиации.

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Приостановлена работа аэропортов: Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Специалисты не рекомендуют пассажирам, встречающим в ближайшее время приезжать в аэропорты.

Утром 24 февраля президент России Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины. После этого подверглись атаке военные объекты на территории страны.