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Четверг, 24 февраля, 2022

Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов

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Росавиация сообщила о приостановке работы аэропортов

7info

Из-за  осложнения ситуации на Украине до 03.45 по московскому времени 2 марта введены ограничения на работу ряда аэропортов юга России, сообщила пресс-служба Росавиации.

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Приостановлена  работа аэропортов: Ростов, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск, Орел, Курск, Воронеж, Симферополь.

Специалисты не рекомендуют пассажирам,  встречающим в ближайшее время приезжать в аэропорты.

Утром 24 февраля президент России Путин объявил о начале военной спецоперации в отношении Украины. После этого подверглись атаке военные объекты на территории страны.

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