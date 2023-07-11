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Ромодин объяснил, почему не горят новые светильники в центре Рязани

7info

Во вторник, 11 июля, во время заседания правительства Рязанской области обсудили вопрос уличного освещения в Рязани. Жительница города пожаловалась в соцсетях, что новые светильники на улицах Ленина, Есенина, Первомайском проспекте часто не горят.

По словам заместителя главы администрации Михаила Ромодина, в рамках муниципального контракта в прошлом году заменили 14 тысяч ламп. Часть из них выходит из строя, сгоревшие меняет подрядчик по гарантии.

Часть перегорает из-за старого кабеля. В этом году планируется поменять 320 километров провода, 4 тысячи светильников.

— Проблема должна быть решена, но в рамках гарантии подрядчик будет менять светильники точечно, — отметил Ромодин.

Губернатор Павел Малков сообщил о выделении средств и попросил быстрее заключать контракт на выполнение работ.

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