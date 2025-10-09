Четверг, 9 октября, 2025
Роман Вильфанд: начало 2026 года будет очень холодным

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Начало 2026 года выдастся крайне холодным, рассказал в интервью aif.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, жителям центральной России, в том числе и Рязани, стоит заранее запасаться теплой одеждой.

«Январь 2026 года будет очень холодный — давно такого не было. Ожидается температура на четыре градуса ниже нормы, а если брать старую климатическую норму, то и вовсе на шесть–семь градусов», — сообщил эксперт.

Климат меняется — а зима теплеет

По словам Вильфанда, под «старой нормой» подразумеваются климатические наблюдения середины и конца XX века. С тех пор климат значительно изменился: данные более чем с трёх тысяч метеостанций показывают устойчивый рост средней глобальной температуры. Потепление происходит неравномерно — оно наиболее заметно в умеренных широтах, например, в Москве.

«За последние 30 лет январь в Москве потеплел на 3,3 °C — это колоссальная скорость, ранее невиданная. Если средняя температура января в 1961–1990 годах составляла −9,3 °C, то сейчас — около −6,1 °C. А в январе 2025 года она и вовсе была положительной — +0,1 °C. Центральный месяц зимы перестал быть зимним», — отметил синоптик.

Специалист подчеркнул, что холодная зима не отменяет глобального потепления. Оно проявляется на большой временной дистанции и выражается в общей тенденции, а не в каждом отдельном году.

«Глобальное потепление приводит к дестабилизации климата. Нормальная погода повторяется всё реже, а экстремальные явления — наоборот, чаще. Это и жара, и засуха, и сильные дожди, и аномальные холода», — объяснил Вильфанд.

По его словам, за последние годы значительно возросла не только частота, но и сила подобных явлений.

«Например, в июле трижды шли дожди, которые по всем параметрам были тропическими: за час выпадало до 60 мм осадков. Таких событий раньше не наблюдали», — добавил эксперт.

Подобные погодные аномалии могут иметь серьёзные последствия — затопления, разрушения инфраструктуры, ухудшение здоровья людей. Вильфанд подчеркнул, что быстро изменить климат невозможно, поэтому человечеству важно научиться адаптироваться.

Как изменится климат в России

По словам метеоролога, изменения уже заметны не только зимой. Если раньше устойчивый переход через ноль градусов в Москве происходил в первых числах ноября, то теперь заморозки наступают ближе к середине месяца, а снежный покров ложится только в конце ноября.

Исследования показывают, что глобальное потепление по-разному скажется на регионах России. В южной части Центрального федерального округа — в Воронежской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой и Курской областях — температура воздуха будет повышаться, а режим осадков изменится: зимой их станет больше, а летом — чаще будут наблюдаться засухи. Это потребует перестройки сельского хозяйства.

«К изменениям климата придется адаптироваться. В министерствах и ведомствах уже разрабатываются планы, которые помогут минимизировать негативные последствия и использовать возможные положительные эффекты», — резюмировал Вильфанд.

