Роман Курцын и Ева Смирнова представили фильм «Капитан Крюк»

30 января в Москве состоялась премьера семейной спортивной комедии «Капитан Крюк» (6+) режиссёра Максима Максимова. На показе собрались звёзды кино, инфлюенсеры и представители СМИ.

Фильм представили генеральный директор «Каро Премьер» Ия Лебедева и съёмочная группа проекта: режиссёр Максим Максимов, продюсеры Георгий Малков, Станислав Довжик, Андрей Липов, сценарист Михаил Зубко, а также актёры Роман Курцын, Ева Смирнова, Станислав Соломатин, Степан Девонин, Марк-Малик Мурашкин.

«Это один из тех проектов, где между актёрами возникла настоящая химия — Ева и Рома стали семьёй на съёмках, а теперь они команда и в жизни», — отметил генеральный продюсер Георгий Малков.

«Мы представляем вам фильм почти за месяц до выхода в прокат, потому что уверены — он получился», — поделилась генеральный директор «Каро Премьер» Ия Лебедева.

Гости премьеры

Среди звёздных гостей на мероприятии были Денис Шведов, Владимир Стержаков, Марк Богатырёв, Александр Олешко, Анна Ещенко, Виктория Богатырёва, Ульяна Чжан, Альбина Кабалина, Сергей Друзьяк.

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Фильм выйдет в широкий прокат 20 февраля 2025 года при поддержке «Русского Радио», социальной сети «ВКонтакте», сайтов «Чемпионат», «МЕЛ», «Афиша КП», «Psychologies», «Киноафиша», а также молодёжного движения «Движение первых».



Никита Крюков (Роман Курцын) — бывший успешный хоккеист, чья карьера в спорте и агентском бизнесе закончилась из-за его неуправляемого характера. Теперь с ним никто не хочет работать.

Однажды он получает сообщение о смерти матери (Ольга Тумайкина) и срочно отправляется в родной город. Однако вскоре выясняется, что новость оказалась ложной — её отправила младшая дочь его мамы от второго брака (Ева Смирнова).

После смерти отца Никита почти сразу уехал сначала в Москву, затем в Америку, и с тех пор не поддерживал связь с матерью. Он не смог простить ей то, что она слишком быстро вышла замуж снова.

Фото: пресс-служба Эволюшн Пикчерс

Женька — его младшая сестра — большая поклонница Крюкова и сама играет в подростковой смешанной хоккейной команде. Уже несколько лет она уверяет всех, что Никита поддерживает с ней связь и вот-вот вернётся, чтобы привести её команду к финалу. Однако никто ей не верит… пока Крюков действительно не появляется в городе — пусть и не по своей воле.

Правда, тренировать команду он совсем не собирается и планирует как можно быстрее вернуться в Москву.

Женька уверена, что достойна большой карьеры в хоккее и что Никита обязательно увидит её талант и сделает звездой. Пока она разрабатывает план, как задержать брата, Крюков, по просьбе матери, заглядывает на тренировку… и неожиданно находит для себя новую мотивацию. Он решает остаться и заняться детской командой.

Но причина, по которой Никита меняет свои планы, вряд ли обрадует Женьку.