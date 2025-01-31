Роман Курцын и Ева Смирнова представили фильм «Капитан Крюк»

30 января в Москве состоялась премьера семейной спортивной комедии «Капитан Крюк» (6+) режиссёра Максима Максимова. На показе собрались звёзды кино, инфлюенсеры и представители СМИ.
Фильм представили генеральный директор «Каро Премьер» Ия Лебедева и съёмочная группа проекта: режиссёр Максим Максимов, продюсеры Георгий Малков, Станислав Довжик, Андрей Липов, сценарист Михаил Зубко, а также актёры Роман Курцын, Ева Смирнова, Станислав Соломатин, Степан Девонин, Марк-Малик Мурашкин.
Гости премьеры
Среди звёздных гостей на мероприятии были Денис Шведов, Владимир Стержаков, Марк Богатырёв, Александр Олешко, Анна Ещенко, Виктория Богатырёва, Ульяна Чжан, Альбина Кабалина, Сергей Друзьяк.
Фильм выйдет в широкий прокат 20 февраля 2025 года при поддержке «Русского Радио», социальной сети «ВКонтакте», сайтов «Чемпионат», «МЕЛ», «Афиша КП», «Psychologies», «Киноафиша», а также молодёжного движения «Движение первых».
Никита Крюков (Роман Курцын) — бывший успешный хоккеист, чья карьера в спорте и агентском бизнесе закончилась из-за его неуправляемого характера. Теперь с ним никто не хочет работать.
Однажды он получает сообщение о смерти матери (Ольга Тумайкина) и срочно отправляется в родной город. Однако вскоре выясняется, что новость оказалась ложной — её отправила младшая дочь его мамы от второго брака (Ева Смирнова).
После смерти отца Никита почти сразу уехал сначала в Москву, затем в Америку, и с тех пор не поддерживал связь с матерью. Он не смог простить ей то, что она слишком быстро вышла замуж снова.
Фото: пресс-служба Эволюшн Пикчерс
Женька — его младшая сестра — большая поклонница Крюкова и сама играет в подростковой смешанной хоккейной команде. Уже несколько лет она уверяет всех, что Никита поддерживает с ней связь и вот-вот вернётся, чтобы привести её команду к финалу. Однако никто ей не верит… пока Крюков действительно не появляется в городе — пусть и не по своей воле.
Правда, тренировать команду он совсем не собирается и планирует как можно быстрее вернуться в Москву.
Женька уверена, что достойна большой карьеры в хоккее и что Никита обязательно увидит её талант и сделает звездой. Пока она разрабатывает план, как задержать брата, Крюков, по просьбе матери, заглядывает на тренировку… и неожиданно находит для себя новую мотивацию. Он решает остаться и заняться детской командой.
Но причина, по которой Никита меняет свои планы, вряд ли обрадует Женьку.