Роман Калинин проинспектировал состояние школьных бассейнов Рязани

Ректор Рязанского медуниверситета, президент Федерации плавания Рязанской области проверил, как функционируют бассейны в школах города.
Роман Калинин посетил рязанские школы №№ 17 и 69, в которых оценил состояние бассейнов в части общего технического состояния, вентиляции, освещенности и системы очистки.
Он подчеркнул, что в городе существует дефицит бассейнов, и при правильном, эффективном использовании уже имеющихся объектов, можно существенно улучшить ситуацию.
Он подчеркнул, что в настоящее время бассейны нуждаются в более качественной вентиляции и автоматических системах очистки.