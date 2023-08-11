Пятница, 11 августа, 2023
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Роман Калинин проинспектировал состояние школьных бассейнов Рязани

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Ректор Рязанского медуниверситета, президент Федерации плавания Рязанской области проверил, как функционируют бассейны в школах города. 

Роман Калинин посетил рязанские школы №№ 17 и 69, в которых оценил состояние бассейнов в части общего технического состояния, вентиляции, освещенности и системы очистки. 

Он подчеркнул, что в городе существует дефицит бассейнов, и при правильном, эффективном использовании уже имеющихся объектов, можно существенно улучшить ситуацию.

Недавно состоялось обсуждение предложений в народную программу «Единой России» в сфере здравоохранения и спорта, на котором прозвучал вопрос о состоянии бассейнов в школах. Я считаю, этот вопрос действительно давно не поднимался и нынешний осмотр его актуализирует. По моему мнению, если мы включим в программу оснащение бассейнов, это будет существенным вкладом в развитие подрастающего поколения и в целом поспособствует комфортному обучению детей,

— сказал Роман Калинин.

Он подчеркнул, что в настоящее время бассейны нуждаются в более качественной вентиляции и автоматических системах очистки.

Сейчас в этих школах используются ручные системы очистки воды. Благодаря соблюдению правил и качественному труду персонала бассейнов, они эффективны. Но нам следует работать на перспективу и привести системы к автоматике,

— сказал он.

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