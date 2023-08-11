Роман Калинин проинспектировал состояние школьных бассейнов Рязани

Ректор Рязанского медуниверситета, президент Федерации плавания Рязанской области проверил, как функционируют бассейны в школах города.

Роман Калинин посетил рязанские школы №№ 17 и 69, в которых оценил состояние бассейнов в части общего технического состояния, вентиляции, освещенности и системы очистки.

Он подчеркнул, что в городе существует дефицит бассейнов, и при правильном, эффективном использовании уже имеющихся объектов, можно существенно улучшить ситуацию.

Недавно состоялось обсуждение предложений в народную программу «Единой России» в сфере здравоохранения и спорта, на котором прозвучал вопрос о состоянии бассейнов в школах. Я считаю, этот вопрос действительно давно не поднимался и нынешний осмотр его актуализирует. По моему мнению, если мы включим в программу оснащение бассейнов, это будет существенным вкладом в развитие подрастающего поколения и в целом поспособствует комфортному обучению детей, — сказал Роман Калинин.

Он подчеркнул, что в настоящее время бассейны нуждаются в более качественной вентиляции и автоматических системах очистки.