Роман Калинин переизбран ректором РязГМУ

В пятницу, 29 октября, в Рязанском государственном медицинском университете состоялись выборы ректора. Большинством голосов на этот пост переизбран Роман Калинин, сообщила пресс-служба вуза.

Калинин возглавляет РязГМУ с 2011 года. На должность ректора, кроме него, претендовали двое кандидатов — заведующий кафедрой общей гигиены Алексей Дементьев и заведующая кафедрой общественного здоровья и здравоохранения с курсом организации здравоохранения ФДПО Ольга Медведева.

В процедуре выборов принял участие председатель комитета Госдумы РФ по охране здоровья, профессор кафедры хирургии, акушерства и гинекологии ФДПО РязГМУ Дмитрий Хубезов. Также на конференции присутствовал зампред правительства Рязанской области Роман Петряев.

Выборы проходили в формате тайного голосования, в котором приняли участие как сотрудники вуза, так и студенты, аспиранты. 90 из 93 присутствующих на конференции делегатов отдали свои голоса за предвыборную программу действующего ректора.