Среда, 28 сентября, 2022
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Роман Цуканов назначен руководителем аппарата правительства Рязанской области

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Фото: orenburg.er.ru

Руководителем аппарата правительства Рязанской области стал Роман Николаевич Цуканов. Информация об этом появилась на сайте правительства.

По информации сайта оренбургского отделения «Единой России», Цуканов — уроженец Саратовской области, 7 октября ему исполнится 47 лет.

Закончил Саратовский государственный агроинженерный университет им. Вавилова и Поволжскую академию государственной службы им. Столыпина.

Руководил отделением «Почты России» в Оренбургской области, был заместителем министра региональной и информационной политики этого региона.

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