Роман Цуканов назначен руководителем аппарата правительства Рязанской области

Руководителем аппарата правительства Рязанской области стал Роман Николаевич Цуканов. Информация об этом появилась на сайте правительства.

По информации сайта оренбургского отделения «Единой России», Цуканов — уроженец Саратовской области, 7 октября ему исполнится 47 лет.

Закончил Саратовский государственный агроинженерный университет им. Вавилова и Поволжскую академию государственной службы им. Столыпина.

Руководил отделением «Почты России» в Оренбургской области, был заместителем министра региональной и информационной политики этого региона.