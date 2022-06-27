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Понедельник, 27 июня, 2022

Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани

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Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани

В пятницу, 24 июня, в Рязани симфонический оркестр RockestraLive исполнил известные рок-хиты. Прозвучала как старая добрая «классика» (Queen, Kiss, Led Zeppelin, Scorpions, Deep Purple), так и яркие современные мелодии (Linkin Park, Twenty One Pilots, Imagine Dragons, Gorillaz, Evanescence).

Послушать любимые рок-хиты пришли сотни рязанцев. Как на сцене, так и в зале царила невероятная атмосфера. А всё потому что рок — это музыка смелости и свободного полёта души, от которой невозможно удержаться на месте. Даже если исполняет её симфонический оркестр!

Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
Рок-хиты в исполнении симфонического оркестра прозвучали в Рязани
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