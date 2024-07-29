Рок-фестиваль «Макушка лета — 2024» в Сасове посвятили участникам СВО

На 27 июля в городском парке Сасова состоялся рок-фестиваль «Макушка Лета 2024», посвященный рок-патриотизму. Фестиваль собрал музыкантов и поклонников рок-музыки из Сасова, Рязанской области, Москвы и Республики Мордовия. Музыканты исполнили каверы на известные хиты и авторские песни, а также песни в поддержку наших ребят, участвующих в специальной военной операции.

Фестиваль проходил под девизом «Рок-патриот», и на сцене звучали хиты групп «Дебют», XENIA, «АспекТ», «Визит», «Радисты КэТ», Алёны Мирной, Андрея Козырькова и других артистов. Музыканты исполнили свои песни и популярные хиты, на которых все вместе поют.

Глава Сасовского округа Евгения Рубцова отметила, что рок-фестиваль «Макушка Лета» — это большая и добрая традиция. Он собирает творческие коллективы и гостей из разных регионов. В этом году на фестиваль пришли многие участники и зрители, в том числе молодежь.

«Пели авторские песни и те хиты, которые уже подпевали все вместе. Звучали композиции в поддержку наших ребят в зоне СВО, а участники фестиваля отпустили в небо воздушные белые шары, как бы сообщая мы с вами и думаем о вас ежечасно! Радует, что наш фестиваль притягивает множество людей, в частности молодежь. Каждый год посещаю фестиваль с большим удовольствием!», — поделилась Евгения

Михаил Лященко, барабанщик группы «Радисты КэТ», рассказал, что они готовились долго к фестивалю и подбирали песни. Рок-фестиваль «Макушка Лета» был основан Виктором Викторовичем Бобровским, и участники фестиваля рады сохранять его память.