Суббота, 14 октября, 2023
На главнуюНовости мира

Рогов сообщил о появлении вражеских вертолётов на Ореховском направлении

7info

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в телеграм-канале о появлении вражеских вертолётов на Ореховском направлении.

«Наши ребята сообщают, что за последние три дня на участке передовой Работино-Копани Ореховского направления Запорожского фронта минимум два раза были замечены вражеские вертолётные группы в составе двух и трёх машин.

Они проходят на предельно малых высотах со стороны Работино, отрабатывают по нашим позициям НУРСами и др. в районе Копаней и уходят на север — на временно оккупированную территорию Запорожской области.

Остро встал вопрос поражения летающей вражеской техники на передовой Запорожской ЛБС».

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах