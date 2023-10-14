Рогов сообщил о появлении вражеских вертолётов на Ореховском направлении

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил в телеграм-канале о появлении вражеских вертолётов на Ореховском направлении.

«Наши ребята сообщают, что за последние три дня на участке передовой Работино-Копани Ореховского направления Запорожского фронта минимум два раза были замечены вражеские вертолётные группы в составе двух и трёх машин.

Они проходят на предельно малых высотах со стороны Работино, отрабатывают по нашим позициям НУРСами и др. в районе Копаней и уходят на север — на временно оккупированную территорию Запорожской области.

Остро встал вопрос поражения летающей вражеской техники на передовой Запорожской ЛБС».