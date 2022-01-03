Родственники погибших в ДТП с автобусом под Рязанью получат страховые выплаты

Родственники погибших и пострадавшие в ДТП с автобусом под Рязанью получат страховые выплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный союз страховщиков.

На выплаты они могут рассчитывать в соответствии с законодательством. Выплаты полагаются иждивенцам (при их отсутствии – родственникам) погибших, а также пострадавшим в ДТП. Выплаты произведут, если случай признают страховым.

Размеры компенсаций будут зависеть от характера полученных травм. За переломы конечностей полагается от 60 до 300 тыс. руб., при этом минимальная травма (ушиб, ссадина) оценивается в тысячу рублей.

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За несколько травм выплаты суммируются в пределах 2 млн руб. Размер выплаты в связи с гибелью пассажира составляет 2 млн 25 тыс. руб.

Напомним, рейсовый автобус Москва–Астрахань попал в ДТП на федеральной трассе М6 в Скопинском районе 2 января. 5 человек погибли, более 20 пострадали.