Вторник, 26 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Родственники погибших и пропавших без вести участников в СВО получат бесплатную юридическую помощь в Рязанской области

Дата публикации

Валерия Мединская
Image by Freepik

Юридическая помощь участникам СВО и их семьям должна оказываться в полном объеме. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 26 ноября, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

На заседании одобрили изменения в областное законодательство об оказании бесплатной юридической помощи гражданам. Поправка в закон расширяет перечень случаев, при которых осуществляется правовая защита интересов граждан на бесплатной основе. Включены виды юридической поддержки и адвокатской защиты для родственников погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции. 

Глава региона отметил: если вопрос касается поддержки участников СВО, их семей, то мы должны его решить.

— Необходимая помощь должна им оказываться в полном объеме, в том числе юридическая. Такие изменения в законопроект мы подготовили. Поддержка участников СВО и их близких остается приоритетом в работе. Это наш долг и наша обязанность, — сказал губернатор Рязанской области.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

Рязанцев просят помочь найти пропавшего жителя Владимирской области

Он может находиться на территории Рязанской области.
Новости Рязани и области

На хлебокомбинате в Михайловском районе выявили нарушения

Возбудили два дела об административных правонарушениях.
Новости Рязани и области

Рязанский врач-психиатр рассказала о новом смертельном увлечении подростков

«Сниффинг» — это газовая токсикомания. Подростки вдыхают пары газов из зажигалок, дезодорантов и освежителей воздуха, вызывая у себя токсическое опьянение и галлюцинации.