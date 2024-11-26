Родственники погибших и пропавших без вести участников в СВО получат бесплатную юридическую помощь в Рязанской области

Юридическая помощь участникам СВО и их семьям должна оказываться в полном объеме. Об этом на заседании регионального правительства во вторник, 26 ноября, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

На заседании одобрили изменения в областное законодательство об оказании бесплатной юридической помощи гражданам. Поправка в закон расширяет перечень случаев, при которых осуществляется правовая защита интересов граждан на бесплатной основе. Включены виды юридической поддержки и адвокатской защиты для родственников погибших и пропавших без вести участников специальной военной операции.

Глава региона отметил: если вопрос касается поддержки участников СВО, их семей, то мы должны его решить.