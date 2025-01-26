Родительские субботы в 2025 году: даты и традиции дней поминовения

Долг каждого православного христианина – молиться о своих почивших родных и близких. В недельном богослужебном круге дни поминовения приходятся на субботу.

Священник Антоний Русакевич в своём блоге объясняет: среди них есть особые субботы – вселенские и родительские – когда Церковь сугубо молится за умерших православных христиан, служит панихиды. Они в большинстве своем зависят от даты празднования Светлого Христова Воскресения.

Также есть дни особого молитвенного поминовения усопших, установленные в воспоминание значимых исторических событий.

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Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову в 2025 году приходится на 9 февраля. Это воскресный день.

Суббота мясопустная – 22 февраля, суббота 2-й седмицы Великого поста – 15 марта, суббота 3-й седмицы Великого поста – 22 марта, суббота 4-й седмицы Великого поста – 29 марта.

Поминовение усопших воинов придётся на 9 мая, пятницу. Радоницу в этом году отмечают 29 апреля, во вторник.

Суббота Троицкая – 7 июня, суббота Димитриевская – 1 ноября.

Ранее о традициях родительских суббот 7info рассказал игумен Лука (Степанов).