Родители собирают деньги на адвоката тренеру, обвинённому в педофилии

В Нижневартовске родители воспитанников тренера хоккейной спортшколы собирают деньги на услуги адвоката, сообщает URA.RU.

Тренер стал фигурантом уголовного дела о развратных действиях в отношении несовершеннолетних после обнародования его интимной переписки с девочками-подростками. Родители юных спортсменов считают, что специалиста обвиняют незаслуженно.

По данным журналистов, инициаторам сбора удалось набрать практически всю необходимую сумму.

Многие считают, что тренера спровоцировали девочки, одна из которых вместе со своим парнем якобы воспользовалась перепиской и начала «разводить» наставника на деньги и подарки. Мужчина взял кредиты, взлез в долги.

Официально информация не подтверждена.

По данным регионального Следкома, мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий в отношении двух и более лиц). Следствие считает, что тренер в 2023 году отправлял в соцсети сообщения интимного характера несовершеннолетним.

Журналисты выяснили, что переписка велась с девочками 13-16 лет.