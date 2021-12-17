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Пятница, 17 декабря, 2021
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Родители скончавшегося от рака рязанца Алёши Кузнецова основали в его честь благотворительный фонд

Александр Ильин

В Рязани родители скончавшегося от нейробластомы 4-летнего мальчика Алёши Кузнецова основали в его честь благотворительный фонд «Мы рядом», сообщается в группе организации Вконтакте. 

«Благотворительный фонд имени Алеши Кузнецова «Мы рядом» основан 13 ноября 2021 года в память о смелом мальчике, почти три года боровшимся с нейробластомой», — говорится в сообщении. 

Отмечается, что фонд оказывает помощь детям и молодым взрослым с тяжелыми иммунологическими, гематологическими, онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями, поддерживает детей-сирот, семьи с детьми-инвалидами. 

Напомним, Алёша Кузнецов 3 года боролся с нейробластомой IV стадии. Его не стало 9 июля 2021 года. 

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