Родители скончавшегося от рака рязанца Алёши Кузнецова основали в его честь благотворительный фонд

В Рязани родители скончавшегося от нейробластомы 4-летнего мальчика Алёши Кузнецова основали в его честь благотворительный фонд «Мы рядом», сообщается в группе организации Вконтакте.

«Благотворительный фонд имени Алеши Кузнецова «Мы рядом» основан 13 ноября 2021 года в память о смелом мальчике, почти три года боровшимся с нейробластомой», — говорится в сообщении.

Отмечается, что фонд оказывает помощь детям и молодым взрослым с тяжелыми иммунологическими, гематологическими, онкологическими, кардиологическими и другими заболеваниями, поддерживает детей-сирот, семьи с детьми-инвалидами.

Напомним, Алёша Кузнецов 3 года боролся с нейробластомой IV стадии. Его не стало 9 июля 2021 года.