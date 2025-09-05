Родители рассказали, как их трое детей сгорели на их глазах под Екатеринбургом

Пожар в доме в дачном поселке в Логиново под Екатеринбургом начался, когда все спали, рассказала E1.RU мама трех погибших детей.

Женщина уточнила, что проснулась ночью, почувствовав сильный запах дыма. Она разбудила мужа, сначала он спас дочку и полуторагодовалого малыша.

«На втором этаже оставалось трое детей. Двоих он успел вытащить, еще трое оставалось. Они погибли. Он не смог туда пробраться», — рассказала женщина.

Позднее тела двух мальчиков 5 и 11 лет и девочки 7 лет нашли пожарные. Еще трое детей находятся в больнице.

В дачный дом многодетная семья переехала четыре года назад из Екатеринбурга. После пожара от него осталось лишь пепелище.

Предварительная причина трагедии — неисправность электрооборудования. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.