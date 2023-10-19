Родители учеников школы № 29 в Химках пожаловались на компанию детей выходцев из Азербайджана, которые жестоко избивают сверстников и выкладывает видео в групповые чаты, пишет МК.

По данным издания, недавно злоумышленники избили девятиклассника до потери сознания. Один из зачинщиков отвел одноклассника в «слепую» зону, где нет камер.

«Друг (избитого мальчика. – Прим. Ред.) сделал им замечание: почему они без сменной обуви. В обязанности дежурных входит контроль для порядком», – отметила его мама.

По словам родителей, на их сына напали за то, что он посмел защитить друга. После этого администрация школы пыталась замять скандал, говорится в публикации. Их дочери также прислали угрожающее видео, на котором присутствует детская рука с выкидным ножом. Обеспокоенные родители написали заявление полицию.

По данным издания, в плохой компании – не только азербайджанцы, есть и ребята других национальностей. Все они занимаются в группе боевых единоборств. При этом директор призывала не сеять межнациональную рознь.

Сейчас делом малолетних агрессоров занимается Следственный комитет, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».