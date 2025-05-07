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Семья и отношения

Родители невесты были против брака, но пара отметила 50-ю годовщину свадьбы

Анастасия Мериакри

Анатолий и Валентина Бочкаревы отметили 50-ю годовщину свадьбы. Историю возлюбленных рассказал «Сервис-ЗАГС».

Анатолий и Валентина познакомились в 1972-м, на 1-м курсе Института нефти и газа. Анатолий приходил в общежитие якобы по общественным делам, а на самом деле заглядывал к одногруппнице Валентине. Чаепитие, прогулки, стройотряд — осенью Анатолий повёз Валентину знакомиться со своими родителями. Те выбор сына приветствовали. А семья Валентины была против брака дочери, но в конце концов благословила. А свадьбу влюбленные играли два раза! В Москве и в Татарстане, на родине Анатолия.

Сейчас у Бочкаревых двое детей, трое внуков. Про Анатолия говорят — «рукастый». Любо-дорого посмотреть, какую беседку на даче построил. А розами Валентины восхищаются все вокруг.

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