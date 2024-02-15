Четверг, 15 февраля, 2024
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Родители из Захаровского района сообщили, что их детей избивают в школе

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Родители из Захаровского района Рязанской области пожаловались на семью, терроризирующую всю школу. Сообщение жителей села Большое Коровино появилось в группе «Совет Родителей Ростова».

В посте сказано, что на протяжении долгого времени агрессивные дети избивали других детей в школе. При этом все жалобы родителей пострадавших учеников игнорировались. Позже неравнодушных граждан заверили, что агрессоров переведут в другую школу.

Дети при чем открыто заявляли, что сколько бы ни жаловались на них, и куда бы ни жаловались, им за это ничего не будет. Интересно, откуда такая уверенность в безнаказанности?

К сообщению автор приложил видео, снятое в конце 2023 года. На кадрах девочка избивает другую школьницу, драку пытается прекратить учитель.

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