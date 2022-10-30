Родителей и детей в дни осенних каникул призвали соблюдать меры безопасности

Следственное управление СКР по Рязанской области призывает родителей и детей в период осенних каникул соблюдать меры безопасности.

Правила дорожного движения — как в качестве пешехода, так и катаясь на скутере или велосипеде. Дети до 14 лет не должны управлять велосипедом на автомагистралях, а дети до 16 лет — скутером, мопедом или мотоциклом. Правила пожарной безопасности — как в помещении, так и на улице. Загоревшиеся электроприборы или провода нельзя тушить водой. Без сопровождения взрослых родственников дети не должны ходить на водоёмы, в лес и уезжать в другой город. Нельзя играть возле проезжей части или железной дороги, лазить по деревьям, ходить на пустыри и в заброшенные здания. Нельзя гладить и дразнить бездомных животных. Нельзя разговаривать с незнакомцами, садиться в машину к посторонним лицам.

В СУ СКР по Рязанской области напомнили о работе круглосуточной бесплатной телефонной линии «Ребёнок в опасности» по номеру 123. По этому номеру можно оперативно сориентировать действия несовершеннолетних и их законных представителей в экстремальных ситуациях.

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