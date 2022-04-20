Родион Ледолом 21 апреля: народные приметы дня, что нельзя и нужно делать

21 апреля – день Родиона Ледолома. В христианской традиции сегодня вспоминают святого Родиона (Иродона). Святой Иродон – апостол от 70-ти. Он был родственником апостола Павла и сопровождал его во многих странствиях. Когда христианская религия распространилась и укоренилась на Балканском полуострове, Павел и Пётр выбрали Иродиона епископом города Патры. В 67 году, во времена гонений на христиан при императоре Нероне, святые апостолы Пётр и Иродион вместе приняли мученическую смерть от рук язычников.

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Издревле наши предки в этот день наблюдали за погодой. Природа всячески подсказывала людям, каким будет конец весны и лето. Особое внимание уделяли воде. Ходили поверья, что на Родиона Ледолома она приобретает магические свойства. Ведь именно в это время с рек и озёр окончательно уходил лёд, и начинались сильные разливы.

Что нельзя и нужно делать в этот день? К каким приметам нужно прислушаться?

Что нельзя и что можно делать в день Родиона Ледолома

Нельзя в этот день убираться в доме. Уборка могла пробудить домового, после чего он будет всячески портить жизнь хозяевам. Не следует отвлекать домового от разных дел. Если верить приметам, он может выйти из себя, и тогда весь дом перевернётся с ног на голову.

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Запрещено на Родиона Ледолома набирать воду из рек и озёр для хозяйственных нужд. С водой ненароком можно забрать сокровища Водяного. В будущем дух воды будет за них сражаться. А, может, и вовсе затянет своего обидчика в своё царство, чтобы наказать по заслугам. В этот день воду необходимо очищать. И только после того использовать по назначению.

Не стоит ездить на рыбалку. Можно остаться без улова и попасть в опасность.

Сегодня важно попрощаться с зимой. Считается, что окончательно она отступает только 21 апреля. Для этого необходимо поклониться земле три раза. Если этого не сделать, зима вернётся вместе с морозами, которые погубят урожай.

Народные приметы 21 апреля

Если день солнечный, быть хорошей погоде целый месяц;

Если солнца в этот день светит ярче обычного, значит, будет лето теплым;

Хороший урожай зерновых сулит в этот день дождь;

Встретилась по дороге стая ворон – быть беде.

Именины 21 апреля отмечают Иван, Лука, Родион, Сергей, Яков.

Сны в ночь на 21 апреля укажут на проблемы и препятствия, которые мешают добиться поставленной цели.