Роботы-доставщики в России получат официальный статус участников дорожного движения

Роботы-доставщики станут полноправными участниками дорожного движения. Это предусматривает проект нового экспериментального правового режима (ЭПР), направленный компанией «Яндекс» в Минэкономразвития, пишет «Коммерсант».

Документ закрепляет за роверами право передвижения по тротуарам, велодорожкам, обочинам и даже проезжей части — с определёнными ограничениями. Нововведение направлено на расширение рободоставки сразу в 20 регионах России. Есть ли среди этих регионов Рязань, в статье не указано.

Согласно проекту, максимальная скорость движения робота составит 25 км/ч, по тротуарам — не более 10 км/ч, а при пересечении пешеходного перехода — всего 6 км/ч. Устройства не будут приравнены к транспортным средствам, но для контроля за соблюдением правил каждый ровер получит уникальный номер и QR-код. На борту также появятся фары, светоотражающие элементы, лидары и аварийный фонарь.

Права и обязанности: как изменится взаимодействие с роботами

Роботам разрешат останавливаться на тротуарах и в специально обозначенных местах рядом с велопарковками или конструкциями для самокатов. При этом на перекрёстках устройства должны подчиняться сигналам пешеходных светофоров. Размер ровера не будет превышать 80 см в ширину и 110 см в длину, масса ограничена 120 кг без груза.

В случае технической неисправности компания обязана эвакуировать устройство в течение двух часов. Кроме того, программное обеспечение должно обеспечивать возможность ручной остановки при сбоях. Если произойдет инцидент с участием робота, предусмотрен чёткий порядок оформления ДТП. При подозрении на ущерб здоровью или жизни информация передаётся в экстренные службы, представитель компании прибудет на место в течение двух часов.

Согласно ЭПР, на роботов распространяется обязательное страхование ответственности, аналогичное ОСАГО. При причинении вреда пострадавшая сторона может рассчитывать на компенсацию до 500 тыс. рублей. В случае серьёзных последствий — тяжёлого вреда здоровью или смерти — действие экспериментального режима приостанавливается.

Ответственность за возможные нарушения ПДД или сбои устройства несёт компания-оператор. В частности, штрафы за нарушения будут назначаться юридическому лицу, а не пользователю или разработчику софта. Это позволит быстрее адаптировать систему к городским условиям и обеспечить надёжность работы роботов.

География расширения и инфраструктурные барьеры

«Яндекс» планирует расширить зону действия сервиса доставки в такие регионы, как Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский и Приморский края, Московская и Ростовская области. Выбор субъектов объясняется наличием подходящей городской инфраструктуры: широких тротуаров, устойчивой связи, понятной дорожной разметки.

По данным Минэкономики, в одной только Москве роботы-доставщики совершают около 30 тысяч доставок в месяц. Сейчас парк насчитывает примерно 150–160 устройств, работающих в Москве, Иннополисе и Мурино. К сервису подключено более 580 ресторанов и торговых партнёров.

Мнения экспертов: прогресс или угроза?

В профессиональном сообществе отношение к инициативе неоднозначное. Руководитель «Союза пешеходов» Владимир Соколов считает, что масштабирование проекта преждевременно. По его мнению, необходимо продолжать пилотное тестирование в зонах с минимальной пешеходной нагрузкой, особенно в условиях, когда на тротуарах уже активно передвигаются электросамокаты. «Тротуары в большинстве российских городов слишком узкие, чтобы безопасно совмещать людей и устройства», — отметил эксперт.

В то же время специалист по организации дорожного движения Дмитрий Попов полагает, что в целом научить роботов соблюдать правила проще, чем людей. Главный вызов, по его словам, — это готовность городской среды: узкие улицы, отсутствие разметки, перебои со связью.

Минэкономразвития рассматривает проект как основу для возможной интеграции роботов-доставщиков в федеральное законодательство. В дальнейшем это может вылиться в изменения к закону «О безопасности дорожного движения» и обновление ПДД с учётом новых участников. Таким образом, на горизонте — легализация целой категории автономных устройств в городской инфраструктуре.

Механизм ЭПР действует в России с 2021 года. Он позволяет тестировать технологии, временно отступая от норм действующего законодательства. В транспортной отрасли уже действуют аналогичные режимы для беспилотных грузовиков, трамваев, роботакси и авиационных систем. Проект по рободоставке станет логичным продолжением этой политики.