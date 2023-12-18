РНПК стала победителем конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в состав НК «Роснефть», стала победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы».

Награждение лауреатов прошло 18 декабря в торжественной обстановке в правительстве Рязанской области. Компания представит регион на федеральном этапе конкурса.

— Рязанская нефтеперерабатывающая компания прилагает много усилий, чтобы быть конкурентоспособным предприятием, — сказал заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «РНПК» Максим Шкаликов. — Кадры — это наш ценный капитал, наша движущая сила. Мы ведем большую работу по подготовке, переподготовке, качественному обучению и преумножению кадрового потенциала завода. Формируем кадровый резерв предприятия и развиваем управленческие и профессиональные компетенции сотрудников. На предприятии действует Учебный центр для подготовки и переподготовки персонала. Мы заинтересованы в привлечении в свои ряды целеустремленной, инициативной молодежи, которой мы уделяем большое внимание. Подготовка подрастающего поколения к выбору профессии требует от работодателя четко выстроенной системы профориентации. Нашему предприятию необходим постоянный приток квалифицированных кадров. Для этих целей проводится масштабная работа в рамках корпоративной системы непрерывного образования «Школа-вуз-предприятие». Образовательные проекты по подготовке будущих специалистов мы ведем в 43 школе и в Рязанском государственном радиотехническом университете, тесно работаем с колледжем электроники. Нам приятно, что работа в этой области высоко оценена экспертами конкурса.

Работники предприятия получают конкурентоспособную зарплату, им доступен набор социальных льгот и гарантий. Всё это стимулирует сотрудников для получения высоких результатов.

Система совокупного поощрения сотрудников Компании использует лучшие мировые практики, а также опыт российской нефтегазовой отрасли и включает в себя помимо денежного вознаграждения и другие элементы: социальные льготы и гарантии, развитие и обучение, программы признания заслуг и корпоративного награждения, корпоративную культуру, безопасную и комфортную рабочую среду.

На нефтезаводе действует система корпоративных стандартов, внедрен Кодекс деловой и корпоративной этики. Личные вопросы можно задать эксперту по этике.

РНПК регулярно организует корпоративные праздники, творческие конкурсы, экологические акции.

Компания ведет работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни среди работников. Для сотрудников арендуют спортзалы, спортплощадки, закупают инвентарь. Работники участвуют в заводских соревнованиях, корпоративных летних спортивных играх, городских и областных турнирах.

На заводе созданы все условия для профессионального и личностного роста молодых специалистов, действует программа «Три ступени», мероприятия которой (наставничество, вовлечение специалистов в инновационную, научно-исследовательскую и проектную деятельность) позволяют раскрыть потенциал вчерашних выпускников вузов, развить профессионально-технические, корпоративные и управленческие компетенции.

Одно из основных направлений деятельности: подготовка внешнего кадрового резерва. В течение 6 лет действует «Роснефть-класс» на базе школы № 43 Рязани. Ученики готовятся к поступлению в профильные вузы.

Подготовка молодых специалистов ведётся на базе Рязанского колледжа электроники по востребованным для предприятия специальностям — «Переработка нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)».

В Рязанском радиотехническом университете открыто направление подготовки «Химическая технология» для обучения бакалавров и магистров.

Ежегодно РНПК принимает на производственную, преддипломную и ознакомительную практику студентов ВУЗов и СУЗов, обучающихся по направлениям подготовки в области нефтепереработки, автоматизации технологических процессов и производств, тепло- и энергоснабжения. В 2023 году в РНПК ознакомительную, производственную и преддипломную практику прошли 100 студентов ВУЗов и СУЗов.