РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников

В преддверии Дня эколога Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в НК «Роснефть», организовала открытый экологический урок для учеников школы № 47 на биологических очистных сооружениях (БОС). В роли эксперта выступил начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Андрей Вегерин, который провел гостей по всем этапам очистки сточных вод. Школьники смогли увидеть, как функционируют сооружения, какие технологии очистки применяются, как выглядят сточные воды и как их очищают от загрязнений.

БОС, являясь отдельной установкой РНПК, очищает сточные воды не только предприятия, но и города. Очистные сооружения включают наземные и подземные емкости, связанные трубопроводами, насосные станции, воздухонагнетатели, систему механического обезвоживания осадков, накопители для хранения осадков и системы ультрафиолетового обеззараживания. Все эти сооружения размещены на территории более 300 га. Ежесуточно на БОС поступает до 320 тыс. куб. м сточных вод, из которых 85% составляют хозяйственно-бытовые стоки города и стоки промышленных предприятий Рязани, а 15% — нефтезавода.

Процесс биохимической очистки стоков проходит в два этапа. Первый этап — механическая очистка, проводимая с помощью решеток, песколовок и первичных отстойников. На этом этапе из воды удаляются все крупные нерастворимые загрязнения. Второй этап — биологическая очистка, где воду очищают специальные микроорганизмы — активный ил. Такой способ позволяет достичь высокого качества очистки для возврата стоков в водоем.

В районе аэротенков школьники наблюдали за работой микроорганизмов. В процессе очистки бактерии используют поступающие загрязнения для собственного питания и роста. Избыточный активный ил после обеззараживания, обезвоживания и переработки используется для получения почвогрунта, который может применяться для озеленения территорий.

На других сооружениях — отстойниках — школьники наблюдали за процессом отстаивания очищенных стоков от активного ила. Последняя остановка была сделана на выходе очищенных сточных вод в реку Листвянку.

Урок завершился посещением передвижного автомобиля по контролю качества атмосферного воздуха, входящего в состав экологической лаборатории завода. Желающие могли зайти внутрь и посмотреть, как ведется анализ воздуха в режиме онлайн и как работает метеокомплекс. Биолог лаборатории показала, как выглядит активный ил, рассказала, из чего он состоит и как с его помощью происходит очистка. Лаборатория имеет лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и аккредитована в Федеральной службе по аккредитации. Ежедневно экологическая лаборатория выполняет более 200 анализов качества воды и почвы, а анализ качества атмосферного воздуха проводится более 140 раз в сутки. Контроль ведется круглосуточно как на промплощадке, так и в санитарно-защитной зоне предприятия.

«Мы на практике показали ребятам, как работают очистные сооружения, — сказал начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений РНПК Андрей Вегерин. — Школьники увидели очистку сточных вод и будни нашей лаборатории. Дети задавали вопросы, и я надеюсь, что мы заложили основы понимания трудовых процессов в нашем подразделении. Надеюсь, этот урок позволит детям иначе взглянуть на повседневную жизнь крупного города».