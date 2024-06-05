Среда, 5 июня, 2024

РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников

Автор: 7info

Опубликовано

В преддверии Дня эколога Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в НК «Роснефть», организовала открытый экологический урок для учеников школы № 47 на биологических очистных сооружениях (БОС). В роли эксперта выступил начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений Андрей Вегерин, который провел гостей по всем этапам очистки сточных вод. Школьники смогли увидеть, как функционируют сооружения, какие технологии очистки применяются, как выглядят сточные воды и как их очищают от загрязнений.

БОС, являясь отдельной установкой РНПК, очищает сточные воды не только предприятия, но и города. Очистные сооружения включают наземные и подземные емкости, связанные трубопроводами, насосные станции, воздухонагнетатели, систему механического обезвоживания осадков, накопители для хранения осадков и системы ультрафиолетового обеззараживания. Все эти сооружения размещены на территории более 300 га. Ежесуточно на БОС поступает до 320 тыс. куб. м сточных вод, из которых 85% составляют хозяйственно-бытовые стоки города и стоки промышленных предприятий Рязани, а 15% — нефтезавода.

Процесс биохимической очистки стоков проходит в два этапа. Первый этап — механическая очистка, проводимая с помощью решеток, песколовок и первичных отстойников. На этом этапе из воды удаляются все крупные нерастворимые загрязнения. Второй этап — биологическая очистка, где воду очищают специальные микроорганизмы — активный ил. Такой способ позволяет достичь высокого качества очистки для возврата стоков в водоем.

В районе аэротенков школьники наблюдали за работой микроорганизмов. В процессе очистки бактерии используют поступающие загрязнения для собственного питания и роста. Избыточный активный ил после обеззараживания, обезвоживания и переработки используется для получения почвогрунта, который может применяться для озеленения территорий.

На других сооружениях — отстойниках — школьники наблюдали за процессом отстаивания очищенных стоков от активного ила. Последняя остановка была сделана на выходе очищенных сточных вод в реку Листвянку.

РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников
РНПК провела открытый урок ко Дню эколога для школьников

Урок завершился посещением передвижного автомобиля по контролю качества атмосферного воздуха, входящего в состав экологической лаборатории завода. Желающие могли зайти внутрь и посмотреть, как ведется анализ воздуха в режиме онлайн и как работает метеокомплекс. Биолог лаборатории показала, как выглядит активный ил, рассказала, из чего он состоит и как с его помощью происходит очистка. Лаборатория имеет лицензию на осуществление деятельности в области гидрометеорологии и аккредитована в Федеральной службе по аккредитации. Ежедневно экологическая лаборатория выполняет более 200 анализов качества воды и почвы, а анализ качества атмосферного воздуха проводится более 140 раз в сутки. Контроль ведется круглосуточно как на промплощадке, так и в санитарно-защитной зоне предприятия.

«Мы на практике показали ребятам, как работают очистные сооружения, — сказал начальник управления охраны окружающей среды и очистных сооружений РНПК Андрей Вегерин. — Школьники увидели очистку сточных вод и будни нашей лаборатории. Дети задавали вопросы, и я надеюсь, что мы заложили основы понимания трудовых процессов в нашем подразделении. Надеюсь, этот урок позволит детям иначе взглянуть на повседневную жизнь крупного города».

«Мы с учащимися нашей школы не в первый раз приезжаем на очистные сооружения, и каждый раз это очень интересно. Некоторые из ребят глубоко интересуются химией и биологией, поэтому им этот урок был очень полезен», — поделилась впечатлениями об уроке учитель школы № 47 Елена Енякина.

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