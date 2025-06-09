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Общество

РНПК провел летний лагерь-практикум для учеников «Роснефть-класса»

Анастасия Мериакри

Учащиеся 10-го «Роснефть-класса» школы №43 посетили трехдневный летний лагерь-практикум, который для учащихся организовала Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть»). Здесь для школьников провели экскурсии и занятия, которые помогут им определиться с направлением будущей профессии.

В роли спикеров выступили заместитель начальника цеха №20 Елена Юрина, ведущий специалист производственного отдела Вероника Чулаева, работники технологических установок, специалисты отдела развития персонала. Школьникам наглядно представили технологические процессы, проводимые на заводе, рассказали о многообразии профессий на предприятии и карьерном потенциале.

В первый день десятиклассникам подобрали спецодежду для посещения промышленной площадки, провели инструктаж по безопасности, объяснили правила поведения на заводе. Второй день школьники провели в сопровождении специалистов. Они посетили установку механической очистки сточных вод завода, прошли по аппаратному двору, зашли в экологическую лабораторию установки, где им рассказали, как ведется контроль стоков на определение нефти, содержание взвешенных веществ, сульфитов, азота аммонийного и другое. На третий день школьники посетили урок, где их погрузили в многообразие профессий в нефтегазовой отрасли, связанных с геологией, бурением, добычей, переработкой, транспортировкой и многим другим техническим и управленческим сторонам комплекса. В конце сотрудники завода провели для юных гостей интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?».

РНПК ведет образовательный проект «школа-колледж/вуз-предприятие» с 2016 года на базе школы №43. Учащиеся 10 и 11 «Роснефть-классов» углубленно изучают физику, математику, химию, знание этих предметов пригодится им для поступления в профильный вуз и последующего успешного освоения профессии нефтепереработчика.

При поддержке РНПК для будущих нефтехимиков в школе отремонтированы и оформлены в корпоративном стиле учебные классы, учащимся предоставляется новые учебные пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование. Учащиеся посещают нефтезавод с обзорными экскурсиями, встречаются со специалистами и кураторами, участвуют в научно-технических конференциях и корпоративных мероприятиях РНПК и Роснефти. За два года у них формируют общее представление о нефтяных профессиях, о деятельности компании «Роснефть» и РНПК, о корпоративных ценностях.

Сейчас осуществляется очередной набор учащихся в новый 10 «Роснефть-класс». Прием заявлений осуществляется дистанционно. Для этого необходимо скачать заявление с сайта школы https://sh43-ryazan-r62.gosweb.gosuslugi.ru/, заполнить его, отсканировать и направить на электронную почту школы sh43.ryazan@ryazan.gov.ru с пометкой «заявление в «Роснефть-класс».

РНПК провел летний лагерь-практикум для учеников «Роснефть-класса» В первый день десятиклассникам подобрали спецодежду для посещения промышленной площадки, провели инструктаж по безопасности, объяснили правила поведения на заводе.
РНПК провел летний лагерь-практикум для учеников «Роснефть-класса» В первый день десятиклассникам подобрали спецодежду для посещения промышленной площадки, провели инструктаж по безопасности, объяснили правила поведения на заводе.
РНПК провел летний лагерь-практикум для учеников «Роснефть-класса» В первый день десятиклассникам подобрали спецодежду для посещения промышленной площадки, провели инструктаж по безопасности, объяснили правила поведения на заводе.
РНПК провел летний лагерь-практикум для учеников «Роснефть-класса» В первый день десятиклассникам подобрали спецодежду для посещения промышленной площадки, провели инструктаж по безопасности, объяснили правила поведения на заводе.
РНПК провел летний лагерь-практикум для учеников «Роснефть-класса» В первый день десятиклассникам подобрали спецодежду для посещения промышленной площадки, провели инструктаж по безопасности, объяснили правила поведения на заводе.

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