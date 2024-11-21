Четверг, 21 ноября, 2024
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РНПК приняла участие во всероссийском профориентационном проекте

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Фото предоставлено пресс-службой РНПК

Рязанская нефтеперерабатывающая компания(входит в НК «Роснефть») присоединилась к реализации федерального проекта по ранней профориентации учеников «Билет в будущее» и провела серию встреч с учениками  6–11-х классов из восьми школ города Рязани: №№ 71, 75, 43, 37, 13, 3, 57, 33.

«Билет в будущее» — это профориентационный проект, направленный на раскрытие талантов и осознанный выбор карьеры. Реализуется Министерством просвещения России.

Специалисты по развитию и обучению персонала РНПК представили юным гостям завод,рассказали о многообразии профессий, задействованных на предприятии, о компетенциях для той или иной специальности, о возможности поступить в 10 «Роснефть-класс», который располагается в школе №43. Обучение в «Роснефть-классе» дает право на преимущественное зачисление абитуриентов при поступлении в профильные вузы России. 

В ходе обзорной экскурсии по промышленной площадке молодые специалисты подробно рассказали об особенностях работыдвух основных профессий на заводе — оператора технологических установок и оператора товарного. Школьники увидели, как выглядят технологические установки и узнали какие компоненты на них выпускаются. Молодые нефтяники ответили на вопросы школьников о жизни в трудовом коллективе, о возможностях продвижения по карьерной лестнице. 

РНПК уделяет большое внимание подготовке внешнего кадрового резерва, предоставляя молодежи возможность получать образование, а далее и трудоустройство на заводе без затрат на выезд из региона. Подготовку молодой смены завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и Федерального проекта «Профессионалист». Процесс обучения контролируют специалисты предприятия.

Школьники и студенты регулярно участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях. Студенты проходят все виды практики — ознакомительную, производственную и преддипломную. Нефтяники сопровождают студентов в ходе подготовки выпускных квалификационных работ.

Более четырех десятилетий РНПК сотрудничает с рязанским колледжем электроники (РКЭ). Предприятию необходим постоянный приток энергичной и целеустремленной молодежи. Для этих целей завод ведет с учебным заведением совместную профориентационную деятельность, в рамках которой организуется практика для студентов и их опережающее трудоустройство. Уже после второго курса студенты РКЭ получают возможность трудоустроиться в РНПК, совмещая обучение и работу. Только за прошлый год на нефтезавод трудоустроились 54 выпускника РКЭ.

РНПК приняла участие во всероссийском профориентационном проекте
РНПК приняла участие во всероссийском профориентационном проекте
РНПК приняла участие во всероссийском профориентационном проекте
РНПК приняла участие во всероссийском профориентационном проекте
РНПК приняла участие во всероссийском профориентационном проекте
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