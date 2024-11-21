РНПК приняла участие во всероссийском профориентационном проекте

Рязанская нефтеперерабатывающая компания(входит в НК «Роснефть») присоединилась к реализации федерального проекта по ранней профориентации учеников «Билет в будущее» и провела серию встреч с учениками 6–11-х классов из восьми школ города Рязани: №№ 71, 75, 43, 37, 13, 3, 57, 33.

«Билет в будущее» — это профориентационный проект, направленный на раскрытие талантов и осознанный выбор карьеры. Реализуется Министерством просвещения России.

Специалисты по развитию и обучению персонала РНПК представили юным гостям завод,рассказали о многообразии профессий, задействованных на предприятии, о компетенциях для той или иной специальности, о возможности поступить в 10 «Роснефть-класс», который располагается в школе №43. Обучение в «Роснефть-классе» дает право на преимущественное зачисление абитуриентов при поступлении в профильные вузы России.

В ходе обзорной экскурсии по промышленной площадке молодые специалисты подробно рассказали об особенностях работыдвух основных профессий на заводе — оператора технологических установок и оператора товарного. Школьники увидели, как выглядят технологические установки и узнали какие компоненты на них выпускаются. Молодые нефтяники ответили на вопросы школьников о жизни в трудовом коллективе, о возможностях продвижения по карьерной лестнице.

РНПК уделяет большое внимание подготовке внешнего кадрового резерва, предоставляя молодежи возможность получать образование, а далее и трудоустройство на заводе без затрат на выезд из региона. Подготовку молодой смены завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и Федерального проекта «Профессионалист». Процесс обучения контролируют специалисты предприятия.

Школьники и студенты регулярно участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях. Студенты проходят все виды практики — ознакомительную, производственную и преддипломную. Нефтяники сопровождают студентов в ходе подготовки выпускных квалификационных работ.

Более четырех десятилетий РНПК сотрудничает с рязанским колледжем электроники (РКЭ). Предприятию необходим постоянный приток энергичной и целеустремленной молодежи. Для этих целей завод ведет с учебным заведением совместную профориентационную деятельность, в рамках которой организуется практика для студентов и их опережающее трудоустройство. Уже после второго курса студенты РКЭ получают возможность трудоустроиться в РНПК, совмещая обучение и работу. Только за прошлый год на нефтезавод трудоустроились 54 выпускника РКЭ.