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РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

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С 31 июля по 4 августа Рязанская нефтеперерабатывающая компания принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть».

В празднике спорта участвует 9 команд – это более 340 нефтяников из Москвы, Сызрани, Находки, Брянска и Рязани. Соревнования проводятся в 11 дисциплинах (легкоатлетическая эстафета 100 и 400 метров, 500 метров и 1 км, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, перетягивание каната, гиря, ядро, бильярд, пулевая стрельба).

Мероприятие открыл парад участников и выступление творческих коллективов. Со словами приветствия к участникам обратился генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов:

Мы всегда рады принимать гостей и очень здорово, что уже в девятый раз наш регион становится площадкой для спортивных баталий сотрудников «Роснефти». Летние спортивные игры позволяют нашим сотрудникам в духе честной соревновательной борьбы продемонстрировать умение работать в команде, приумножить корпоративный дух, укрепить профессиональные контакты и сплотить многотысячный коллектив Роснефти. Своим личным примером вы показываете, что жизнь в Роснефти динамично развивается. Уверен, и в жизни, и в работе каждый из вас поднимется на самые высокие пьедесталы.

В первый игровой день определились победители и призеры в пулевой стрельбе, гиревому спорту, бильярду, настольному теннису (мужчины). Во второй день прошла расстановка сил на пьедестале почета в толкании ядра, силовому двоеборью (гиря, ядро), настольному теннису среди женщин, шахматах. Третий день игр продолжила эстафета среди атлетов на короткие и длинные дистанции. Женщины бежали по 100 и 400 метров, мужчины показали себя в дистанции на 500 метров и одном километре. Впервые организаторы предложили для участников принять участие в чемпионате по хоккею с мячом на траве на приз генерального директора РНПК. В командных видах спорта – волейболе, баскетболе и мини-футболе лидеры выявятся по результатам жарких полуфиналов и финальных игр. Самые зрелищные соревнования — перетягивание каната — состоятся в заключительный день игр.

«Роснефть» проводит масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, как населения в регионах своей деятельности, так и среди сотрудников Компании. Ежегодно проводятся Зимние и Летние игры. Регулярно более 60% сотрудников Рязанской НПК занимаются спортом, для этого предприятие арендует спортивные залы. Для участия в играх нефтяники проходят отбор на внутренних соревнованиях.

Первые спортивные состязания «Роснефти» состоялись в 2005 году и были приурочены к 10-летию Компании. С тех пор соревнования вошли в корпоративную культуру Компании. Летние игры – яркий пример эффективной популяризации здорового образа жизни, укрепления духа товарищества, поддержки массового спорта и добрых традиций.

РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»
РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

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