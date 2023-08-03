РНПК принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

С 31 июля по 4 августа Рязанская нефтеперерабатывающая компания принимает ХVIII Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть».

В празднике спорта участвует 9 команд – это более 340 нефтяников из Москвы, Сызрани, Находки, Брянска и Рязани. Соревнования проводятся в 11 дисциплинах (легкоатлетическая эстафета 100 и 400 метров, 500 метров и 1 км, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, перетягивание каната, гиря, ядро, бильярд, пулевая стрельба).



Мероприятие открыл парад участников и выступление творческих коллективов. Со словами приветствия к участникам обратился генеральный директор АО «РНПК» Сергей Михайлов:

Мы всегда рады принимать гостей и очень здорово, что уже в девятый раз наш регион становится площадкой для спортивных баталий сотрудников «Роснефти». Летние спортивные игры позволяют нашим сотрудникам в духе честной соревновательной борьбы продемонстрировать умение работать в команде, приумножить корпоративный дух, укрепить профессиональные контакты и сплотить многотысячный коллектив Роснефти. Своим личным примером вы показываете, что жизнь в Роснефти динамично развивается. Уверен, и в жизни, и в работе каждый из вас поднимется на самые высокие пьедесталы.

В первый игровой день определились победители и призеры в пулевой стрельбе, гиревому спорту, бильярду, настольному теннису (мужчины). Во второй день прошла расстановка сил на пьедестале почета в толкании ядра, силовому двоеборью (гиря, ядро), настольному теннису среди женщин, шахматах. Третий день игр продолжила эстафета среди атлетов на короткие и длинные дистанции. Женщины бежали по 100 и 400 метров, мужчины показали себя в дистанции на 500 метров и одном километре. Впервые организаторы предложили для участников принять участие в чемпионате по хоккею с мячом на траве на приз генерального директора РНПК. В командных видах спорта – волейболе, баскетболе и мини-футболе лидеры выявятся по результатам жарких полуфиналов и финальных игр. Самые зрелищные соревнования — перетягивание каната — состоятся в заключительный день игр.



«Роснефть» проводит масштабную работу по развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, как населения в регионах своей деятельности, так и среди сотрудников Компании. Ежегодно проводятся Зимние и Летние игры. Регулярно более 60% сотрудников Рязанской НПК занимаются спортом, для этого предприятие арендует спортивные залы. Для участия в играх нефтяники проходят отбор на внутренних соревнованиях.



Первые спортивные состязания «Роснефти» состоялись в 2005 году и были приурочены к 10-летию Компании. С тех пор соревнования вошли в корпоративную культуру Компании. Летние игры – яркий пример эффективной популяризации здорового образа жизни, укрепления духа товарищества, поддержки массового спорта и добрых традиций.