РНПК помогает благоустраивать территорию противотуберкулёзного диспансера

Во вторник, 26 октября, работники А «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернего общества НК «Роснефть», начали помогать благоустраивать территорию Рязанского областного клинического противотуберкулёзного диспансера. Работа проводится в рамках экологических акций предприятия.

До 25 сотрудников предприятия в течение недели будут допиливать старые деревья, вырубать сухостой и убирать мусор. Для уборки задействовали два самосвала, измельчитель древесных отходов на базе трактора. С территории площадью 6 гектаров планируется ежедневно вывозить порядка 15 кубометров древесных отходов.

Генеральный директор А «НПК» Сергей Михайлов отметил, что нефтезавод с готовностью откликнулся на просьбу о помощи в благоустройстве территории лечебного учреждения, так как все понимают, какую нагрузку сейчас несёт медицина.

— Помощь социальным учреждениям города и области — всегда в приоритете нашей компании, — подытожил Михайлов.

А «НПК» в вопросах охраны окружающей среды реализует комплекс мероприятий, — это и реконструкция, и модернизация производства, сотрудники принимают участие в общегородских субботниках и всероссийских экологических акциях. Также предприятие содействует работе юных экологов детского клуба «Хозяин Мещеры», Окскому биосферному заповеднику.

Рязанские нефтяники высаживают в городе деревья и кустарники, приводят в порядок улицы, скверы. Весной в рамках Всероссийской экологической акции нефтезавод провёл четыре субботника на разных площадках города.

Кроме того, работники НПК заложили дубовую рощу в деревне Турлатово, посадили саженцы липы, рябины и красного дуба в четырёх парках, бульварах и улицах города, передали для посадки саженцы деревьев в пять рязанских школ. Осенью высадили 100 саженцев пирамидального тополя в самом густонаселённом районе г. Рязани — Таково-Песочня на улице Кубковой и в рамках городского месячника по подготовке к зиме провели работы по уборке и очистки улицы Весенняя от мусора.