Понедельник, 3 июня, 2024

РНПК подтвердила соответствие системы менеджмента международными национальным стандартам

Автор: 7info

Опубликовано


Рязанская нефтеперерабатывающая компания успешно прошла ре-сертификационный аудит на соответствие деятельности предприятия требованиям четырех международных и национальных стандартов: ISО 9001:2015/ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001:2015/ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководства по применению», ISO 45001:2018/ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию», ISO 50001:2018/ГОСТ Р ИСО 50001-2023 «Системы энергетического менеджмента».

Оценку соответствия требованиям указанных стандартов проводил орган по сертификации ООО «РУСТЕХСЕРТ». Аудиторы посетили промышленную площадку и провели наблюдение за производственными и вспомогательными процессами, проанализировали ведение документации, проверили уровень знаний необходимых требований у руководства и рабочего персонала.

Результатом аудита стало решение о выдаче Рязанской НПК международных и национальных сертификатов. Они будут действительны в течение трех лет.

Аудиторы поблагодарили коллектив предприятия за плодотворную и конструктивную работу. Также они отметили лидерство и вовлеченность руководителей и работников предприятия в вопросы поддержания системы управления, высокий уровень компетентности, осведомленность, приверженность предприятия к постоянному техническому перевооружению производства.

Сертификация систем менеджмента является общепринятым подтверждением профессионализма в мировой бизнес-практике. Она подтверждает ответственность и стабильность качества выполняемых работ и услуг предприятия. Система менеджмента РНПК успешно функционирует с 2006 года.

РНПК подтвердила соответствие системы менеджмента международными национальным стандартам
РНПК подтвердила соответствие системы менеджмента международными национальным стандартам

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