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РНПК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам

Татьяна Проводина

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в НК «Роснефть») успешно прошла надзорный аудит на соответствие деятельности предприятия требованиям 4 международных стандартов: ISO 9001:2015 (система менеджмента качества), ISO 14001:2015 (система экологического менеджмента), ISO 50001:2018 (система энергетического менеджмента) и ISO 45001:2018 (система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья).
Оценку соответствия требованиям вышеуказанных международных стандартов проводил орган по сертификации «DQS». Аудиторы побывали на промышленной площадке и наблюдали за производственными и вспомогательными процессами, а также проанализировали ведение документации и знание сотрудниками всех необходимых требований. Итогом проверки стало решение о продлении Рязанской НПК действия всех четырех стандартов до июня 2024 года.

На заключительном совещании аудиторы отметили позитивные аспекты развития завода: приверженность к постоянному техническому перевооружению производства, импортозамещение — вовлечение отечественной продукции в производство нефтепродуктов, включая применение отечественных масел и смазочных материалов, оснащение российским оборудованием, организацию системы внутренних аудитов на предприятии и проведение обучения «Академия безопасности». Принципы системы управления Рязанской НПК соответствуют ключевым приоритетам Стратегии развития Компании «Роснефть-2030» – операционное лидерство, увеличение эффективности и снижение углеродного следа.

Начальник отдела стандартизации и системы менеджмента АО «РНПК» Оксана Храпова подчеркнула важность соблюдения стандартов ISO для зарубежного потребителя. По её словам, без этого очень тяжело быть конкурентоспособным на внешних рынках.

Оксана Храпова: «Конечно, и без ISO можно выйти на рынок, но твоё предложение будет менее конкурентоспособным в сравнении с предприятиями, у которых внедрены стандарты ISO. Поэтому требования соответствия стандартам – это один из шагов к завоеванию прочных позиций на мировых рынках»

Сертификация систем менеджмента – общепринятое в мировой бизнес-практике подтверждение профессионализма, ответственности и стабильности качества выполняемых работ и услуг предприятия. Система менеджмента РНПК сертифицирована по четырём международным стандартам. Первую сертификацию завод прошёл в 2006 году по стандартам ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. В 2013 году АО «РНПК» первыми в нефтеперерабатывающей отрасли России внедрили и сертифицировали стандарт ISO 50001 «Система энергетического менеджмента». С тех пор каждый год на предприятии проходит надзорный аудит для подтверждения требованиям систем менеджмента и каждые 3 года – ре-сертификация.

РНПК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам
РНПК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам
РНПК подтвердила соответствие систем менеджмента международным стандартам

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