РНПК организовала для школьников квест-чемпионат по химии

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефть», организовала для учеников 10-ых и 11-ых «Роснефть-классов» командообразующий квест-чемпионат по химии «Сон Менделеева». Школьникам предстояло ответить на нестандартные вопросы по стандартной химии и выполнить задания, способствующие развитию познавательного интереса к предмету, креативного мышления в обучении и расширить кругозор знаний в этой области. Поприветствовать участников квеста пришла заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам АО «РНПК» Наталия Балась, которая пожелала не бояться пробовать новое, чтобы развиваться и повышать качество своих знаний. А также пригласила ребят поступать на кафедру «Химические технологии» в радиоуниверситет, открытую специально для всех, кто хочет связать свое будущее с нефтехимией.

Квест-чемпионат по химии является одним из мероприятий Рязанской НПК по профессиональной ориентации и самоопределению молодежи. В Рязани действуют два «Роснефть-класса», где в настоящее время обучение проходят 50 старшеклассников. Образовательный проект реализуется в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» и направлен на довузовскую подготовку молодежи, желающей работать в нефтегазовой отрасли. Впервые «Роснефть-класс» в Рязани был открыт в 2016 году, за пять лет выпущено 98 человек.

В ходе квеста участников разделили на 4 команды и предложили пройти четыре этапа заданий на сбор пазлов из химических элементов, на решение логистических задач, задач с подвохом, на демонстрацию химических экспериментов и на возможность теоретические знания применить на практике. Посредством выполнения заданий школьники познакомились с общекорпоративными ценностями компании «Роснефть». По результатам квеста участники получили памятные подарки от РНПК, команда-победитель – «Красные ленточки», а каждый ее участник — пятерку по химии в четверти.