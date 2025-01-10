РНПК названа лучшей организацией шефской работы в системе образования региона

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (РНПК), входящая в НК «Роснефть», стала победителем смотра-конкурса на лучшую организацию шефской работы в системе образования Рязанской области за 2024 год. Компания удостоена награды в номинации «Социальное партнёрство: шефы и профессиональная образовательная организация». Торжественная церемония награждения состоялась в правительстве региона.

РНПК с 2000 года является социальным партнёром Касимовского нефтегазового колледжа. Сотрудничество осуществляется в рамках корпоративной программы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие». Колледж готовит для завода специалистов по таким направлениям, как «Переработка нефти и газа», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» и «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ». За последние пять лет в РНПК трудоустроились более 50 выпускников колледжа.

Компания активно поддерживает укрепление материально-технической базы колледжа. Благодаря содействию РНПК были отремонтированы учебные лаборатории, закуплено современное лабораторное оборудование и учебные стенды. Каждый год студенты колледжа приезжают на завод для участия в экскурсиях и прохождения производственной практики, а преподаватели — для стажировки.

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РНПК уделяет большое внимание формированию квалифицированного кадрового резерва, заботясь о подготовке будущих специалистов. Завод сотрудничает с 10 российскими вузами и 4 средними профессиональными учебными заведениями региона. Помимо Касимовского нефтегазового колледжа, среди них — Рязанский колледж электроники и Рязанский железнодорожный техникум.

Подобное социальное партнёрство позволяет эффективно готовить кадры для нефтеперерабатывающей отрасли, укрепляя связи между производством и образовательными учреждениями.