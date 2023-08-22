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РНПК модернизировала установку первичной переработки нефти

7info

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, входящая в комплекс НК «Роснефть», модернизировала блок установки первичной переработки нефти. Работы позволили улучшить качество подготовки нефти, повысить качество гудрона и эффективность его переработки на установке висбрекинга.

Одно из главных направлений стратегии развития «Роснефть-2030» — модернизация НПЗ. Компания уделяет приоритетное внимание инновационной деятельности, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Комбинированная установка ЭЛОУ-АВТ-3 позволяет проводить обессоливание и обезвоживание нефти, а также первичное разделение углеводородной смеси на фракции. Рабочие смонтировали новое современное оборудование, позволяющее эффективно разделять водонефтяную эмульсию.

Модернизация Рязанской НПК — часть масштабной инвестиционной программы «Роснефти», которая направлена на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности.

В результате модернизации завод начал выпуск новых видов топлива с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами — бензины «Евро 6» и Pulsar 100, малосернистое судовое топливо и другие виды нефтепродуктов.

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