Рэпер Macan заявил о готовности пройти военную службу

Российский рэп-исполнитель Macan (Андрей Косолапов) объявил о предстоящей службе в армии, опровергнув при этом слухи о попытках уклонения от воинской обязанности. Соответствующее заявление музыкант разместил в своем телеграм-канале, сопроводив его фотографией из военного комиссариата.

В публикации 23-летний исполнитель подчеркнул, что информация о его задержании или попытках скрыться от призыва не соответствует действительности.

Вот, что написал музыкант:

«Не верьте желтым сми.

Никто не прятался.

Никого не задерживали.

Сегодня был в военкомате,получил повестку.

Идем служить».

Андрей Косолапов, выступающий под псевдонимом Macan, является одним из популярных представителей современной российской рэп-сцены. Ему в 2025 году исполнилось 23 года.