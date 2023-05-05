spot_img
Пятница, 5 мая, 2023

РЭО вложит 2,2 млрд рублей в строительство 5 мусоросортировочных станций в Рязанской области

рубли
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay

Российский экологический оператор (РЭО) в рамках концессионного соглашения вложит 2,2 млрд рублей в пять мусоросортировочных станций в Рязанской области. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

В соответствии с подписанным концессионным соглашением, до конца 2024 года в Рязанской области будут построены девять объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами, включая пять мусоросортировочных станций общей мощностью 160 тысяч тонн в год.

Объем инвестиций в проект может составить 2,4 млрд рублей без НДС, из которых РЭО готов вложить до 95% через льготный заем концессионеру, используя средства, полученные от размещения облигаций.

Кроме мусоросортировочных станций, также будут построены четыре современных объекта размещения мощностью 90 тысяч тонн в год.

Объекты будут расположены в Шацком, Касимовском, Ряжском, Путятинском, Шиловском и Скопинском районах Рязанской области.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации