Ряжский зоопарк обязали получить лицензию

Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране объектов животного мира.

Установлено, что сельскохозяйственная организация в Ряжском районе Рязанской области осуществляет деятельность по содержанию и использованию в условиях зоопарка животных в культурно-зрелищных целях в отсутствие лицензии на осуществление данного вида деятельности.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился в суд.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На организацию возложена обязанность получить лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

Устранение нарушений закона находится под контролем природоохранной прокуратуры.