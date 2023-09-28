Четверг, 28 сентября, 2023
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Ряжский зоопарк обязали получить лицензию

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Фото: Pxhere

Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об охране объектов животного мира.

Установлено, что сельскохозяйственная организация в Ряжском районе Рязанской области осуществляет деятельность по содержанию и использованию в условиях зоопарка животных в культурно-зрелищных целях в отсутствие лицензии на осуществление данного вида деятельности.

С целью устранения выявленных нарушений природоохранный прокурор обратился в суд.

Решением суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. На организацию возложена обязанность получить лицензию на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в соответствии с Положением о лицензировании деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях и океанариумах.

Устранение нарушений закона находится под контролем природоохранной прокуратуры.

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