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Рязаньстат сообщил, сколько в 2022 году зарегистрировали и расторгли браков

Kate
Изображение от freepic.diller на Freepik

В 2022 году в Рязанской области органами ЗАГС зарегистрировано 7,3 тыс. брачных союзов – 3/4 из них в городах, 1/4 – на селе. К сожалению, за этот же период распалось 4,5 тыс. браков.

Самый популярный возраст для создания семьи у жителей области 20-29 лет. Чаще всего мужчины женятся в 24 года, женщины – в 23. Для 64% мужчин и 62% женщин, официально зарегистрировавших отношения в прошлом год, это был первый брак. Самым богатым на свадьбы оказался июль месяц, в котором было создано 992 семьи. Наименьшее число браков зарегистрировано в январе — 251.

Состояние брачно-семейных отношений является одним из факторов, влияющих на рождаемость. В 2022 году в регионе родилось 7 тыс малышей, из них 80% – в зарегистрированном браке, 38% родившихся были первенцами.

Среди рязанок, родивших ребенка в прошлом году, 21% стали мамами в возрасте до 24 лет, 27% — от 25 до 29 лет, 52% — после 30 лет.

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