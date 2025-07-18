Рязаньстат сообщил о росте производства мяса и надоев молока

В Рязанской области в первом полугодии 2025 года хозяйства всех категорий увеличили производство продуктов животноводства. Об этом сообщили в Рязаньстате.

По оперативным данным, надои молока достигли 331,3 тыс. тонн, что на 2,1% больше, чем годом ранее. 94% молока надоено в сельскохозяйственных организациях, 4% – в хозяйствах населения, 2% – в фермерских хозяйствах.

Производство скота и птицы на убой в живом весе за тот же период выросло на 25,1% до 71 тыс. тонн. В сельскохозяйственных организациях произведено 67,2 тыс. тонн мяса, в хозяйствах населения – 3 тыс. тонн, в фермерских хозяйствах – 0,6 тыс. тонн.

На конец июня 2025 года поголовье крупного рогатого скота составило 172,4 тыс. голов, свиней – 495,2 тыс. голов, овец и коз – 38,3 тыс. голов. На сельхозорганизации приходилось 87% поголовья крупного рогатого скота, 99% свиней, 14% овец и коз.