Рязаньстат рассказал о температурных рекордах июля в Рязани

Первая неделя июля 2024 года выдалась жаркой, со среднесуточной температурой +23, что выше нормы на 3 градуса. Об этом сообщает Рязаньстат.

В прошлом году среднемесячная температура июля составила 19 градусов. Выше +25 дневная температура поднималась всего 9 дней за месяц, 9 июля в городе было свежо, +18.

По данным метеостатистики самым жарким стало 9 июля 1938 года, +36, самым холодным — в 1958, тогда воздух прогрелся всего до +6.

Роспотребнадзор советует чаще пить воду и есть больше овощей и фруктов. Выходя из дома, надевать головной убор и светлую одежду. В офисе лучше настроить кондиционер на поддержание температуры не ниже +24, чтобы не переохладиться.

И по возможности ограничить пребывание на улице с 12:00 до 16:00.