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Рязаньстат опубликовал статистику в честь 86-летия Рязанской области

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Кремль в Рязани
Рязанский кремль

26 сентября исполнилось 86 лет со дня основания Рязанской области. В честь праздника Рязаньстат опубликовал статистику региона за прошедшие годы.  

В 1937 году в состав региона вошли 52 района, и территория области превышала нынешнюю в 1,3 раза, а ее население – в 1,8 раз.

При этом доля горожан составляла всего 11%, что меньше сегодняшних показателей в 6,5 раз. В современной Рязанской области возросло и количество жителей с высшим образованием – в 46 раз.

Знакомый нам облик и состав региона сформировались только в 1954 году.

В 1937 году в области работало чуть больше 200 мануфактур и мелких фабрик, по сравнению с этими данными в настоящее время число предприятий возросло в 94 раза.

Сейчас Рязанская область занимает 26 место в стране по объемам производства продукции сельского хозяйства и 6 место в ЦФО по произведенной продукции на душу населения – за прошедший год она составила 116 тысяч рублей на человека.

Промышленной продукции за год произведено на 550 миллиардов рублей.

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